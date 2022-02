Ennahdha demande une protection pour Rached Ghannouchi

Ennahdha a envoyé des correspondances officielles adressées à la présidence de la République, au ministère de l’Intérieur et au ministère de la Défense afin d’exiger une protection pour le président du mouvement, Rached Ghannouchi, sa famille, les partisans du parti et ses locaux.

Dans un communiqué publié hier, le vendredi 11 février 2022, le mouvement islamiste invoque la responsabilité légale de ces institutions de l’Etat. Pour Ennahdha, cette demande a été motivée par les « incitations du comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi contre Rached Ghannouchi », notamment les appels à manifester devant son domicile à Ennahli et le siège du mouvement à Montplaisir.

Selon le communiqué, il s’agit d’un discours qui menace la sécurité du chef du parti, de sa famille et de tous ceux qui se trouvent chez lui et aux locaux d’Ennahdha, assurant que le mouvement prenait au sérieux « ces menaces et ces appels à la violence ».

Rappelons que le comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi avait tenu une conférence de presse, mercredi 9 février, présentant de nouveaux éléments de l’affaire, notamment l’implication de Rached Ghannouchi dans une histoire de blanchiment d’argent et d’espionnage.

Gnetnews