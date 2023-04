Entretien entre Kaïs Saïed et le ministre de l’Agriculture sur la question de l’eau

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu vendredi soir 14 avril 2023, au palais de Carthage, M. Abdelmonem Belati, ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. La réunion a abordé la question de la pénurie d’eau et les décisions à prendre pour faire face à cette situation et anticiper de telles situations à l’avenir.

La possibilité de créer un bureau de revitalisation des terres désertiques a également été longuement discutée lors de la réunion. « De nombreux pays ont réussi à transformer les zones désertiques en zones vertes, et la Tunisie n’a besoin que de nouvelles perspectives, d’autant plus qu’il est possible de construire de grandes stations de dessalement d’eau fonctionnant à l’énergie solaire », a souligné Saïed.

Le président de la République a souligné que cette initiative est possible et même devenue nécessaire, en indiquant que la solution ne se limite pas seulement à l’agriculture. Il est également possible de construire un pipeline reliant le golfe de Gabès à Gafsa pour laver les phosphates, à partir duquel plusieurs autres pipelines peuvent être installés vers le désert et les régions qui souffrent de la rareté de l’eau.

La réunion a également abordé la nécessité de récupérer les terres de l’État car « elles appartiennent à la communauté nationale et de lutter sans faiblesse contre toutes les violations et manifestations de la corruption qui se sont répandues dans ce secteur vital, pouvait-on lire dans un communiqué de la présidence de la république.

Le chef de l’Etat a rappelé les richesses et les bienfaits du pays soulignant que l’agriculture n’a pas reçu l’importance qu’elle mérite et qu’il est temps de mettre en place des politiques claires pour que tous les territoires de la Tunisie restent verts.

Gnetnews