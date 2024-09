Entretien entre Kamel Maddouri et le Président du Conseil présidentiel libyen à Pékin

Le Chef du gouvernement tunisien, M. Kamel Maddouri, a rencontré ce mardi 3 septembre 2024, le Président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed Menfi, en marge du Sommet du Forum de coopération sino-africain à Pékin.

Lors de cet entretien, les deux dirigeants ont souligné l’importance de renforcer l’intégration économique entre la Tunisie et la Libye. Ils ont convenu de lever les obstacles entravant le développement des échanges commerciaux et l’investissement entre les deux pays, tout en s’engageant à suivre de près les résultats du sommet tripartite tenu à Tunis entre la Tunisie, l’Algérie et la Libye.

Les deux parties ont également mis en avant la nécessité de faciliter davantage la circulation des personnes et des marchandises dans les deux sens via le poste frontalier de Ras Jedir, en soulignant l’impact positif que cela aurait sur les citoyens et les échanges commerciaux bilatéraux.

M. Maddouri a réaffirmé que la sécurité de la Libye est intrinsèquement liée à celle de la Tunisie, soulignant ainsi l’importance d’intensifier les consultations et la coopération bilatérale, régionale et internationale.

De son côté, M. Mohamed Menfi a exprimé ses vœux de succès à M. Kamel Maddouri dans ses fonctions, affirmant que la Libye soutient la Tunisie dans son processus de réformes, car la réussite de la Tunisie est également celle de la Libye sur plusieurs plans.

