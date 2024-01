Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed clÃ´ture sa participation au sommet Italie – Afrique par un entretien avec Giorgia Meloni

Tunisie : Kaïs Saïed clôture sa participation au sommet Italie – Afrique par un entretien avec Giorgia Meloni

Le président de la république, Kaïs Saïed, a clôturé hier, lundi 29 janvier 2024, sa participation au sommet Italie – Afrique à Rome, par un entretien avec la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.

Cette rencontre a permis de passer en revue des dossiers inhérents aux relations d’amitié étroite et de coopération privilégiée entre la Tunisie et l’Italie, tant dans un cadre bilatéral qu’au niveau de l’Union européenne, rapporte la présidence dans un communiqué.

Il était question de la volonté commune de renforcer, davantage la coordination et la concertation en vue de raffermir et de diversifier les liens, particulièrement, dans les domaines de l’agriculture, des énergies renouvelables, des petites et moyennes entreprises (PME), de la culture, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur.

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur le Sommet Italie – Afrique, et la nécessité de développer l’action commune en vue de relever les innombrables défis auxquels fait face face, aujourd’hui, le continent africain. L’accent a été mis sur la place stratégique dont bénéficiera la Tunisie dans les plans d’action qui seront élaborés à cet effet.

Le chef de l’Etat a appelé à mieux prendre en charge les Tunisiens en Italie, à faciliter les mesures en leur faveur et à encourager l’émigration régulière dans le cadre des conventions signées entre les deux pays.

L’entrevue a porté, également, sur le suivi des résultats du processus de Rome autour de la migration, dont la première édition s’est tenue en juillet 2023 dans la capitale italienne, et les préparatifs de la tenue de la deuxième réunion de cette conférence en Tunisie.

