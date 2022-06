Entretien tÃ©lÃ©phonique entre KaÃ¯s SaÃ¯ed et le prince hÃ©ritier du KoweÃ¯t

Entretien téléphonique entre Kaïs Saïed et le prince héritier du Koweït

Ce vendredi 17 juin, le président Kaïs Saïed s’est entretenu au téléphone avec Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Prince héritier de l’Etat du Koweït, afin de s’enquérir de son état de santé suite à une récente maladie.

Cet appel a été l’occasion d’évoquer l’évolution des relations historiques entre les deux pays et et les moyens de les renforcer davantage et d’ouvrir de nouveaux horizons à la coopération.

Gnetnews