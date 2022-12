Envoi de jeunes dans les zones de conflits: Abir Moussi sera entendue par le pôle anti-terroriste

Dans un communiqué publié ce lundi 5 décembre, le Parti destourien libre a annoncé que le pôle judiciaire anti-terroriste a décidé de l’audition de la présidente du PDL, Abir Moussi, dans le cade de l’affaire d’envoi de jeunes dans les zones de conflits.

Le parti a rappelé que Abir Moussi avait déposé, une plainte, le 16 mai 2018 à l’encontre du président du parti Ennahdha, Rached Ghannouchi et des anciens chefs du gouvernement, Ali Laârayedh et Hamadi Jebali ainsi qu’à l’encontre de l’ancien membre de l’Assemblée nationale constituante (ANC), Habib Ellouze. Et d’ajouter que cette plainte avait été classée, le 15 mai 2019.

