Equipe de Tunisie : Voici la nouvelle composition du staff technique

La Fédération Tunisienne de Football a décidé aujourd’hui de l’identité du nouveau staff technique de la sélection tunisienne.

Sélectionneur national : Sami Trabelsi

Entraineurs adjoints : Hamadi Daou et Mohamed Sahli

Préparateurs physiques : Wassim Moalla et Aymen Jedidi

Entraineur des gardiens : Hichem Jaziri

Analystes : Helmi Kechaou et Walid Ben Tamansourt

Un point de presse sera tenu ce vendredi 14 février à partir de 11h00 à la salle des conférences de la Direction Technique à la Fédération Tunisienne de Football en présence de Sami Trabelsi et Zied Jaziri.