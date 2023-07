Eric Zemmour appelle à déchoir de la nationalité française les jeunes d’origine algérienne, tunisienne, marocaine ayant participé aux dernières émeutes

L’opposant français d’extrême-droite, Eric Zemmour, a appelé, ce mardi 11 juillet, à déchoir de la nationalité française les jeunes ayant participé aux dernières émeutes qui ont secoué la France.

Intervenu ce matin au micro d’Apolline de Malherbe, sur BFM/ RMC, Zemmour a considéré que ces jeunes qui ont une double-nationalité, franco-algérienne, franco-marocaine, franco-tunisienne…devront être dénaturalisés, et puis expulsés. « Dénaturalisation et Expulsion », a-t-il lancé.

Le président de Reconquête appelle à remettre en question le droit du sol, et à ne pas accorder systématiquement la nationalité française aux jeunes de 18 ans, nés en France, s’ils ont été rendus coupables d’actes de délinquance.

Il estime que la migration est à l’origine des derniers troubles ; contrairement au discours officiel français qui exclut cette thèse.

Zemmour qui dit avoir grandi dans les quartiers, estiment que « ceux-ci sont devenus en enfer, car les populations qui sont venues après nous, les ont rendus un enfer ».

Il a appelé à en finir avec les privilèges accordés à ces quartiers, signalant que plus de 100 milliards d’euros leur ont été versés…là aussi, Zemmour va à l’encontre de la position dominante dans l’hexagone, selon laquelle, les quartiers sont ghettoïsés, délaissés, et les jeunes qui y vivent manquent des commodités les plus élémentaires, et sont considérés comme des citoyens de seconde zone.

Selon lui, « ce sont les imams et les dealers qui ont sifflé la fin de la récréation.. »

S’agissant du jeune Nahel, le jeune franco-algérien, abattu par un policier, ce qui a mis le feu au poudre en France, il a considéré qu’il s’agissait « d’un petit voyou, mais ne méritait pas de mourir de cette manière ».

