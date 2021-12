ES Sahel : Retour d’Iheb Msakni

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’Etoile Sportive du Sahel a annoncé le retour d’Iheb Msakni. Les joueurs a signé un contrat de deux saisons après avoir été fortement courtisé par le coach Roger Lemerre. Interrogé par la Radio Nationale, Msakni a déclaré : « Je suis de retour pour contribuer à remettre l’ESS sur orbite et pour gagner encore des titres. Nous avons un groupe homogène et avec beaucoup d’expérience. Rien n’est encore joué pour cette saison. Il reste beaucoup de matchs à disputer et nous aurons notre mot à dire ».

GnetNews