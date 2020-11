ES Tunis-AS Soliman : Trois espÃ©rantistes KO

ES Tunis-AS Soliman : Trois espérantistes KO

L’Espérance Sportive de Tunis affrontera l’AS Soliman dimanche prochain dans le cadre du match d’ouverture de la Ligue 1 Professionnelle. Pour ce rendez-vous, les Sang et Or devront composer avec l’absence de trois joueurs à savoir le défenseur Mohammed Ali Yaâkoubi. Le latéral droit Sameh Derbali et l’attaquant Meher Ben Sghaier qui auront besoin de deux semaines de repos.

