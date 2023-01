ES Tunis : Charara sur le départ, Soula s’approche

L’attaquant jordanien de l’Espérance de Tunis est sur le départ. Arrivée l’été dernier, Charara a signé un contrat de trois saisons, mais le coach Nabil Maâloul ne voudrait plus compter sur lui à cause de sa discontinuité. Les Sang et or ont ouvert la porte de sortie au joueur qui serait proche de trouver un accord avec le club koweitien d’Al Araby.

Pour le remplacer, les espérantistes ont avancé sur le dossier Mohammed Soula. Le joueur libyen de 29 ans a déjà évolué en Tunisie, sous le maillot du CS Sfaxien et il devrait quitter Al Araby pour rejoindre le parc B sous forme de prêt de six mois.

GnetNews