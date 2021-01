ES Tunis : Chetti reste, El Monir ne signera pas

L’Espérance Sportive de Tunis a décidé de garder son joueur algérien Elyes Chetti. C’est du moins ce qu’a confirmé Assarih qui a aussi affirmé que le joueur libyen, Mohammed El Monir ne signera pas pour les Sang et Or. En effet, le joueur aurait posé des conditions financières excessives, ce qui a poussé la direction espérantiste à plier le dossier et conserver Chetti ainsi que Ben Hammouda sur le flanc gauche.

GnetNews