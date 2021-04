ES Tunis : El Houni incertain pour le derby

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, l’Espérance Sportive de Tunis a indiqué que son attaquant libyen Hamdou El Houni souffre d’une blessure au niveau de la jambe et qu’il s’entraine en solo en piscine. Les Sang et Or ont aussi souligné que le joueur reprendra les entrainements sur le terrain à partir de la semaine prochain.

Du coup, El Houni manquera à l’appel pour le match en retard de la 22ème journée face au Stade Tunisien et sa participation au derby face au Club Africain est très incertaine.

GnetNews