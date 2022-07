ES Tunis : Elyes Chetti dÃ©barque en France

ES Tunis : Elyes Chetti débarque en France

Après avoir résilié son contrat unilatéralement, le désormais ex joueur de l’Espérance Sportive de Tunis est officiellement devenu un joueur d’Angers SCO. Le club français a annoncé l’arrivée d’Elyes Chetti sur son site officiel, précisant qu’il a été recruté sous forme de transfert libre puisqu’il n’était plus sous contrat avec les Sang et or.

Agé de 27 ans, Chetti avait rejoint le parc B en 2020 en provenance de la JS Kabylie. Avec l’EST, il a gagné deux championnats, deux coupes et une supercoupe de Tunisie.

GnetNews