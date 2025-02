ES Tunis-ES Sahel : Un Portugais au sifflet ! Arbitre MontÃ©nÃ©grin pour USMo-CA

ES Tunis-ES Sahel : Un Portugais au sifflet ! Arbitre Monténégrin pour USMo-CA

La Direction nationale d’arbitrage a désigné des arbitres étrangers pour les deux choc de la 22e journée de Ligue 1. Le Portugais Luis Godinho a été désigné pour le choc entre l’Espérance Sportive de Tunis et l’Etoile Sportive du Sahel, alors que le Monténégrin Milos Boskovic officiera dans le match entre l’Union Sportive Monastirienne et le Club Africain.

Mercredi 26 février (14h)

Espérance Sportive de Tunis – Étoile Sportive du Sahel (Luis Godinho, VAR: Vasco Santos et Manuel Oliveira)

Etoile Sportive de Metlaoui – Avenir Sportif de Gabès (Sadok Selmi, VAR: Yosri Bouali et Mohamed Bekir)

Avenir Sportif de Soliman – JS Omrane (Houssem Haj Ali, VAR: Khalil Trabelsi et Khalil Hasseni)

Club Athlétique Bizertin – Espérance Sportive de Zarzis (Fraj Abdellaoui, VAR: Mehrez Melki et Bassem Abouda).

Jeudi 27 février (14h)

Olympique de Béja – Club Sportif Sfaxien (Khalil Jary, VAR: Hosni Naïli et Jassem Sehim

Union Sportive de Tataouine – El Gawafel Sportives de Gafsa (Walid Mansri, VAR: Nidhal Letaïef et Youssef Jemi)

Union Sportive Monastirienne – Club Africain (Milos Boskovic, VAR: Novak Simovic et Nicola Drorvic)

Stade Tunisien – Union Sportive de Ben Guerdane (Naïm Hosni, VAR: Majdi Ballegha, Khaled Souayah).