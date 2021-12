ES Tunis : Khenissi signera samedi au SC Koweit

L’histoire entre l’Espérance Sportive de Tunis et Taha Yassine Khenissi est terminée. Annoncé depuis la semaine dernière sur le départ, le joueur sera ce samedi au Koweit où il passerra les visites médicales avant de signer le contrat qui va le lier au SC Koweit.

D’après IFM, le dsormais ex sang et or portera le maillot de son nouveau club jusqu’au mois de juin 2023.

GnetNews