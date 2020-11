ES Tunis : La cible pour l’attaque est un ex de la RS Berkane

Walid Arem et Riadh Bennour aux Emirats Arabes Unis. L’objectif de la direction de l’Espérance Sportive de Tunis est clairement le renfort du compartiment offensif. Après le départ de Ouattara et probablement Khenissi, c’est l’ex attaquant togolais de la RS Berkane, Laba Kodjo est est en négociations avec les Sang et Or.

Le joueur avait quitté le club marocain après la finale de la C3 perdue contre le Zamalek et s’est engagé avec Al Aïn. D’après Assarih, le salaire actuel du joueur serait le principal obstacle auquel les espérantiste font face, puisque le projet sportif semble intéresser le joueur.

