ES Tunis : L’Arabie Saoudite dans le futur de Ben Chrifeya et Coulibaly

L’Espérance Sportive de Tunis pourrait laisser partir deux de ses joueurs cadres cet été. Pour le keeper Moez Ben Chrifeya, les jeux semblent être faits et rien ne semble freiner ses pourparlers avec un club saoudien qui lui aurait proposé un contrat alléchant d’une durée de trois saisons. Le gardien a déjà exprimé son souhait de partir depuis le début de l’année et la montée en puissance de son successeur Sedki Debchi a accéléré les choses.

L’autre joueur est Fousseiny Coulibaly. Arrivé à l’Espérance en 2016, le milieu de terrain est tenté par une offre saoudienne qui représenterait le dernier « gros contrat » de sa carrière. Là, c’est le coach Nabil Maâloul qui aura son mot à dire. Le joueur est encore sous contrat avec les Sang et or jusqu’au mois de juin 2023 et le technicien espérantiste ne souhaite pas se séparer d’un joueur aussi important dans son dispositif tactique.

GnetNews