ES Tunis : l’USMA veut une option d’achat pour TougaÃ¯

ES Tunis : l’USMA veut une option d’achat pour Tougaï

L’USMA a fait un autre pas vers le défenseur central algérien de l’Espérance Sportive de Tunis, Mohammed Amine Tougai. Pour remplacer les partants Hichem Belkaroui et Radouane Cherifi, le club de la capitale algérienne voudrait s’attacher les service du Sang et Or sous forme de prêt mais avec option d’achat.

D’après Kooora, les espérantistes ne seraient prêts à discuter que pour un transfert sous forme de prêt pour que le défenseur accumule du temps de jeu.

