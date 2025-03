ES Tunis : Maher Kanzari nouveau coach !

L’Esperance Sportive de Tunis a un nouveau coach. Maher Kanzari débutera ses fonctions ce lundi au Parc B après avoir trouvé un accord total avec le président Hamdi Meddeb.

Le club Sang et or a aussi trouvé un accord de résiliation du contrat de Reghecampf à l’amiable et la procédure a déjà été enclenchée depuis deux jours.

Pour Kanzari, c’est un retour sur le banc de l’Espérance qu’il avait déjà entraînée en 2013 pour être remercié suite à l’élimination en Ligue des champions d’Afrique face à Orlando Pirates.

