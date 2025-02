ES Tunis : Plus de peur que de mal pour Tka et Konate

Battue à Bizerte lors de la 21ème journée, l’Espérance Sportive de Tunis a aussi eu peur pour ses deux joueurs, Tka et Konate. L’Ivoirien s’est fait mal et est sorti en se tordant de douleur et le Tunisien semblait irrécupérable. Mais, les examens effectués ce mardi n’ont rien révélé de grave pour les deux joueurs dont la participation au match qui opposera les Sang et or à l’Etoile Sportive du Sahel ce mercredi, dépendra uniquement des choix techniques de Reghecampf.

GnetNews