ES Tunis : Riadh Benayed, Aziz Falleh et Mohammed Ben Ali ont signé

Maintenant c’est officiel. Le nouvel attaquant buteur de l’Espérance Sportive de Tunis répond au nom de Riadh Benayed. Le joueur a passé avec succès les visites médicales et a signé un contrat de trois saisons avec les Sang et or auxquels il sera lié jusqu’au mois de juin 2025.

Âgé de 26 ans, Benayed arrive en provenance de l’Entente Sportive de Setif qu’il avait rejoint après un passage par Paradou FC.

L’autre joueur, devenu officiellement espérantiste est le jeune Aziz Falleh. Agé de 20 ans, il a été formé à l’Etoile du Sahel et il s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les Sang et or.

Enfin, les responsables espérantistes ont aussi obtenu la signature du latéral droit Mohammed Ben Ali qui s’est engagé jusqu’au mois de juin 2024.

GnetNews