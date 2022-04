ES Tunis : Rien de grave pour Ben Hammouda

Mohammed Ali Ben Hammouda a été blessé lors de l’action du but de la victoire de l’Espérance de Tunis face au Club Sportif Sfaxien (2/1). Le joueur a été rapidement transporté à la clinuque et selon le site officiel des Sang et or, il ne souffre de rien de grave d’après l’IRM.

Ben Hammouda reprendra le travail avec ses coéquipiers après une journée de repos.

GnetNews