ES Tunis : Voici les sanctions pour Yassine Meriah

La Ligue nationale de football professionnel a finalement dévoilé les sanctions à l’encontre du défenseur central de l’Espérance Sportive de Tunis, Yassine Meriah qui avait bousculé l’arbitre au terme du dernier derby de la capitale, perdu contre le Club Africain (1/0). Le joueur Sang et or a écopé de quatre matchs de suspension et d’une amende de 10 000 dinars.

GnetNews