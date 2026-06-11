Escalade militaire au Moyen-Orient : frappes amÃ©ricaines sur l’Iran, ripostes iraniennes au KoweÃ¯t et en Jordanie

La rÃ©gion s’embrase aprÃ¨s une nouvelle sÃ©rie d’attaques croisÃ©es entre Washington et TÃ©hÃ©ran

Le conflit entre les Ã‰tats-Unis et l’Iran a franchi un nouveau seuil cette semaine, avec une succession de frappes et de ripostes qui ont rapidement dÃ©bordÃ© au-delÃ des deux belligÃ©rants directs, entraÃ®nant le KoweÃ¯t et la Jordanie dans une spirale militaire aux consÃ©quences imprÃ©visibles.

Nouvelles frappes amÃ©ricaines contre l’Iran

L’armÃ©e amÃ©ricaine a annoncÃ© mercredi avoir conduit une nouvelle sÃ©rie d’opÃ©rations militaires contre l’Iran. Selon un communiquÃ© du CentCom, le commandement amÃ©ricain pour le Moyen-Orient, les forces dÃ©ployÃ©es ont visÃ© des installations de surveillance militaire, des systÃ¨mes de communication ainsi que des sites de dÃ©fense aÃ©rienne rÃ©partis sur l’ensemble du territoire iranien, sur ordre du commandant en chef.

Le KoweÃ¯t pris pour cible

En reprÃ©sailles, l’Iran a annoncÃ© avoir frappÃ© deux bases militaires koweÃ¯tiennes. L’Ã©tat-major de l’Ã©mirat a confirmÃ© jeudi que ses systÃ¨mes de dÃ©fense aÃ©rienne Ã©taient activement engagÃ©s contre des cibles hostiles, conformÃ©ment aux procÃ©dures opÃ©rationnelles en vigueur. Dans la foulÃ©e, l’autoritÃ© de l’aviation civile koweÃ¯tienne a ordonnÃ© la fermeture temporaire de l’espace aÃ©rien national, invoquant les risques que les attaques iraniennes font peser sur la sÃ©curitÃ© du trafic aÃ©rien civil dans la rÃ©gion.

Des missiles iraniens visent une base amÃ©ricaine en Jordanie

Les gardiens de la rÃ©volution iraniens ont par ailleurs revendiquÃ© jeudi des tirs de missiles balistiques contre la base aÃ©rienne d’Azraq, en Jordanie, oÃ¹ est implantÃ© un centre de commandement amÃ©ricain. Selon l’agence Tasnim, douze missiles auraient Ã©tÃ© lancÃ©s dans le cadre de cette opÃ©ration qualifiÃ©e de punitive, les gardiens affirmant avoir dÃ©truit les installations ciblÃ©es ainsi qu’un nombre important d’appareils de combat.

La communautÃ© internationale suit avec une vive inquiÃ©tude cette escalade, dont l’extension gÃ©ographique rapide fait craindre un embrasement plus large de la rÃ©gion.