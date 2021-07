Espérance de Tunis : Hamdi Nagguez sur le départ ?

Hamdi Nagguez quitterait l’Espérance Sportive de Tunis un an après son arrivée. Selon des sources concordantes, l’ancien latéral droit du Zamalek aurait informé la direction du club de Bab Souika qu’il souhaiterait partir durant le mercato estival. D’après Assarih, les « Sang et Or » n’accepteraient pas de le transférer à un concurrent direct. Il devrait, en cas de départ, poser ses valises au Golfe ou en Turquie.