EspÃ©rance de Tunis : Vers la prolongation des contrats de trois joueurs

Espérance de Tunis : Vers la prolongation des contrats de trois joueurs

L’Espérance Sportive de Tunis va conserver au moins trois des joueurs qui sont en fin de contrat. Selon IFM, la direction du club « Sang et Or » a trouvé un accord avec Moez Ben Cherifia, Mohamed Amine Ben Hamida et Khalil Chammam. Le portier et le latéral gauche s’engageront jusqu’en 2024 tandis que le défenseur central prolongera d’une saison.