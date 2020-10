Espérance de Tunis : Vers le retour de Badri et le recrutement d’un Nigérian ?

L’Espérance Sportive de Tunis devrait avoir une attaque New look la saison prochaine. Après Bilel Ben Saha, le club de Bab Souika compte se séparer de Taha Yassine Khenissi et d’Ibrahima Ouattara. Les deux attaquants devraient rejoindre des équipes saoudiennes dans les prochains jours.

D’après le Maghreb, la direction espérantiste serait en contacts avancés avec un attaquant nigérian qui évoluait en Europe. La même source indique que les champions de Tunisie souhaiteraient faire revenir Anis Badri. En désaccord avec Ittihad Djeddah, l’ancien meilleur buteur de la ligue des champions est également sur les tablettes du Zamalek d’Egypte et de plusieurs clubs du Golfe.