EST : Rafiaa dans le viseur ! Badri, Yaâkoubi et Ben Cherifia restent

Le coach de l’Espérance Sportive de Tunis, Nabil Maaloul, a déclaré, cet après-midi sur les ondes de Mosaïque FM, que le défenseur central, Mohamed Ali Yaakoubi, le milieu offensif, Anis Badri et le gardien de but, Moez Ben Cherifia, feront partie de l’équipe la saison prochaine. Il a ajouté que Hamza Rafia et Seifeddine Khaoui ont été contactés et que ce dernier ne sera pas recruté.

Le technicien tunisien a, également, confirmé l’arrivée du latéral droit cssiste, Mohamed Ben Ali.