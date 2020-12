EST : Souayah met fin aux rumeurs et dÃ©fend ChaÃ¢bani

EST : Souayah met fin aux rumeurs et défend Chaâbani

Ammar Souayah a déclaré à IFM que la rumeur qui a circulé à propos de son retour à l’Espérance Sportive de Tunis est infondée : « On dit que la direction espérantiste m’a demandé de me préparer à succéder à Mouîne Chaâbani. Ceux qui connaissent Hamdi Meddeb savent qu’il ne se comporte de la sorte. Mouîne est habitué à ce genre de rumeurs ».

L’ancien sélectionneur est, ensuite, revenu sur son expérience au Parc B et les raisons de son départ : « A mon arrivée, nous avions entamé la construction de l’équipe qui a dominé l’Afrique. Lors de la première saison, l’objectif principal était d’assurer une place en ligue des champions. Nous avions joué pour le titre mais les blessures ont freiné notre équipe. La saison d’après, nous avions recruté sept nouveaux joueurs et je devais leur donner du temps de jeu. Cela s’est répercuté sur les résultats avant le début des Playoffs. Faire un match nul face aux petites équipes n’est pas acceptable. Certains responsables souhaitaient que je parte tandis que d’autres tenaient à moi. Avec le temps, la pression ne cessait de croitre et je ne bénéficiais plus leur soutien. J’ai fini par partir par la grande porte. La séparation s’est faite de la meilleure des manières ».

Interrogé à propos du rendement de l’équipe de Bab Souika, Souayah n’a pas hésité à défendre Mouîne Chaâbani : « Il s’est retrouvé au sommet dès son premier jour en tant que coach. Aujourd’hui, on ne peut pas le juger car les conditions l’empêchent de bien travailler. Une équipe ne peut pas progresser sans entraînement. Avec le calendrier actuel, le staff technique doit composer avec les séances de soins, de décrassage et de visionnage. Il n’y a donc pas assez de temps pour faire un travail qui améliorerait le rendement ».