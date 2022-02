EST : Un nouveau club pour Abderraouf Benguit

L’ancien joueur de l’Espérance Sportive de Tunis, Abderraouf Benguit, a signé, aujourd’hui, un contrat d’un an et demi en faveur du Mouloudia d’Alger.

Rappelons que le milieu de terrain algérien avait résilié unilatéralement le contrat qui le liait au club de Bab Souika. La direction »Sang et Or » avait précisé que le joueur avait reçu ses salaires et qu’elle allait saisir la FIFA.

GnetNews