Ã‰tablissement d’un partenariat stratÃ©gique entre la Chine et la Tunisie

Établissement d’un partenariat stratégique entre la Chine et la Tunisie

Le président chinois Xi Jinping et son homologue tunisien Kaïs Saïed ont annoncé vendredi la création d’un partenariat stratégique entre leurs deux nations. Cette annonce a été faite à l’occasion de la visite d’État de M. Saïed en Chine et a été relayée par l’agence de presse chinoise Xinhua.

Lors de leur rencontre, M. Xi a souligné que la Chine et la Tunisie entretiennent des relations d’amitié et de fraternité depuis plus de 60 ans. Il a rappelé que, malgré les défis internationaux, les deux pays se sont toujours respectés, soutenus mutuellement et traités d’égal à égal, illustrant ainsi une coopération exemplaire entre nations en développement.

Pour M. Xi, renforcer et développer les relations sino-tunisiennes correspond aux intérêts fondamentaux et aux aspirations communes des deux peuples. Il a exprimé la volonté de la Chine de continuer à cultiver cette amitié traditionnelle, d’approfondir les échanges et la coopération dans divers domaines, et d’élever les relations bilatérales à un niveau supérieur.

« Aujourd’hui, nous avons annoncé l’établissement d’un partenariat stratégique entre la Chine et la Tunisie, ce qui ouvrira des perspectives encore plus brillantes pour nos relations », a déclaré M. Xi.

Le président chinois a réaffirmé le soutien de la Chine à la Tunisie dans sa quête d’un développement autonome et adapté à ses conditions nationales. Il a également exprimé le désir de synchroniser les stratégies de développement des deux pays, en approfondissant la coopération dans des secteurs tels que les infrastructures, les nouvelles énergies, la médecine, la santé, le développement vert, les ressources en eau et l’agriculture.

M. Xi a encouragé l’exportation de produits tunisiens de haute qualité vers le marché chinois et a déclaré que la Chine continuerait à envoyer des équipes médicales en Tunisie. Il a également évoqué le renforcement de la coopération dans les domaines de l’éducation et du tourisme, ainsi que l’intensification des échanges culturels entre les deux peuples.

Le président chinois a appelé à une solidarité renforcée entre la Chine, la Tunisie et les pays du Sud global, en prônant un véritable multilatéralisme, un monde multipolaire juste et ordonné, ainsi qu’une mondialisation économique inclusive et bénéfique pour tous.

Enfin, M. Xi a affirmé l’engagement de la Chine à collaborer avec la Tunisie pour promouvoir le Forum sur la coopération sino-arabe et le Forum sur la coopération sino-africaine, afin de dynamiser les relations sino-arabes et de construire une communauté sino-africaine d’avenir partagé de haut niveau.

Gnetnews