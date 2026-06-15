États-Unis – Iran : un accord historique met fin aux opérations militaires au Moyen-Orient

Un protocole d’entente conclu entre Washington et Téhéran prévoit l’arrêt immédiat de toutes les opérations militaires au Moyen-Orient, y compris au Liban. L’annonce intervient dans un contexte de vives tensions : quelques heures plus tôt, la plus haute instance de sécurité iranienne avait menacé d’une réponse « imminente » après un raid israélien ayant fait trois morts dimanche à Beyrouth.

Le détroit d’Ormuz rouvrira vendredi

Donald Trump a confirmé l’accord depuis sa plateforme Truth Social, annonçant que le détroit d’Ormuz serait rouvert dès la signature officielle prévue vendredi, « afin de permettre le déminage ». « Le pétrole coulera à nouveau des deux côtés pour la région et le monde entier », a-t-il écrit, qualifiant l’accord de « grand » et prometteur de « paix et sécurité pour toute la région ». Le président américain a également annoncé la levée « immédiate » du blocus naval américain.

Les Européens prêts à assouplir les sanctions

Les quatre grandes puissances européennes — Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie — ont salué l’accord et se sont dites disposées à lever certaines sanctions visant l’Iran, sous réserve de « mesures claires et vérifiables » sur son programme nucléaire. Dans un communiqué conjoint, les dirigeants de l’E4 ont réaffirmé leur ligne rouge : « L’Iran ne doit jamais acquérir l’arme nucléaire. »

12 milliards de dollars débloqués en amont

Selon l’agence de presse iranienne Mehr, le protocole d’entente comprendrait 14 points, dont le déblocage de 24 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés sur une période de négociation de 60 jours. La moitié de cette somme — soit 12 milliards de dollars — devrait être mise à disposition de Téhéran avant même l’ouverture des négociations. Ces informations n’ont pas été confirmées officiellement.

L’ONU salue « une étape cruciale »

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a qualifié l’accord d' »étape cruciale vers un règlement pacifique du conflit », remerciant les pays médiateurs, dont le Pakistan, pour leur rôle dans l’aboutissement de ces négociations.