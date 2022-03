Etoile du Sahel : Voici les nouveaux adjoints de Lemerre

L’Etoile Sportive du Sahel a annoncé, ce matin, la nomination de Moez Kazzah et de Chaker Zouaghi en tant qu’adjoints du head coach, Roger Lemerre. Rappelons que le bureau directeur du club phare du Sahel a décidé de se séparer de Radik Mhamedi, dimanche dernier et de la remplacer par Imed Ben Younes. Ce dernier a décidé de faire marche arrière et de rejoindre Faouzi Benzarti à l’US Monastir.

GnetNews