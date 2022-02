Guerre en Ukraine : Possibilité d’évacuer les Tunisiens par la Russie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othmane Jerandi a reçu, hier vendredi 25 février, le chargé d’affaires de l’ambassade de Russie à Tunis Vadim Barabanov.

L’entretien a porté sur la situation dans la région et la possibilité d’évacuer les membres de la communauté tunisienne en Ukraine par les pays voisins dont la Russie, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Jerandi a appelé toutes les parties concernées à » faire prévaloir le dialogue » et » privilégier les voies pacifiques afin de préserver la paix et la sécurité dans le monde. »

Il a, dans ce sens, souligné le rôle important de la communauté internationale dans la création de conditions idoines encourageant toutes les parties à parvenir à une solution pacifique à la crise, dans le cadre des lois et conventions internationales.

Rappelons que, le ministre des Affaires étrangères a rencontré, jeudi dernier, nombre d’ambassadeurs et de représentants d’organisations internationales, les appelant à coordonner avec leurs pays en vue de faciliter le passage des ressortissants tunisiens bloqués sur le territoire ukrainien après le déclenchement de la guerre.

Gnetnews