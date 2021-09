EvadÃ©s de la prison israÃ©lienne: Arrestation de deux fugitifs

Evadés de la prison israélienne: Arrestation de deux fugitifs

AFP-Deux des six Palestiniens qui s’étaient évadés d’une prison israélienne de haute sécurité plus tôt cette semaine ont été retrouvés vendredi soir dans le nord d’Israël, a indiqué la police dans un communiqué. « Les policiers de la zone nord ont capturé il y a peu de temps deux des prisonniers évadés (…) dans la ville de Nazareth ».

Il s’agit de Yaqoub Qadri, 48 ans, et Mahmoud Abdullah Ardah, 45 ans, deux membres du Jihad islamique, affirme la police israélienne. Plus ancien détenu des six fugitifs, Mahmoud Abdullah Ardah est présenté par certains médias locaux et régionaux comme l’architecte de l’évasion. Écroué depuis 1996 et condamné à perpétuité, il avait été placé en isolement il y a quelques années après la découverte de tunnels creusés dans un pénitencier israélien.

« Les forces de police les ont repéré et les ont poursuivi en hélicoptère, a précisé la police dans un communiqué, à propos des deux fugitifs. Ils ont été arrêtés sans résistance dans le sud de Nazareth ».