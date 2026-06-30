Explosion à Monaco : un attentat criminel visé un immeuble résidentiel

30-06-2026

Trois personnes, dont deux grièvement blessées, ont été touchées hier soir par une explosion survenue dans un immeuble résidentiel de Monaco, à proximité de la frontière française.

Le gouvernement monégasque a qualifié les faits d’acte criminel délibéré. Des images de vidéosurveillance montreraient un individu suspect déposant un colis piégé au pied de l’immeuble avant de s’enfuir en direction de Beausoleil, commune française voisine.

Un couple ukrainien accompagné de son enfant figure parmi les victimes, blessées par la déflagration et hospitalisées par la suite.

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