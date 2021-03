Exposition Pop Art SFEB : 50 artistes exposent à Gammarth pour venir en aide aux Français de Tunisie

Cinquante artistes et plus de 120 œuvres exposées pour la bonne cause…. C’est le pari que s’est fixé la Société française d’entraide et de bienfaisance en organisant « La biennale du Pop Art 2021 ».

Créée en 1882 en Tunisie, la SFEB vient an aide aux français et franco-tunisiens de passage ou résidents en Tunisie, qui sont en difficulté.

Cette exposition aura lieu du 05 au 08 mars et prendra place à l’Hôtel Golden Tulip de Gammarth.

Un événement de grande ampleur, jamais organisé en Tunisie, vu le nombre important d’artistes.

Le POP ART est un courant artistique coloré né dans les années 50 en Angleterre. Il est caractérisé par des thèmes et des techniques tirés de la culture des masses populaires, tels que la publicité, les bandes dessinées, mais aussi les objets culturels mondains.

La commissaire de cet événement n’est autre que Nadia Zouari, artiste plasticienne connue en Tunisie mais également à l’international.

« La sélection des artistes s’est faite de manière très précise afin de pouvoir avoir des œuvres de qualité », nous dit-elle. En effet, les cinquante artistes ont été triés sur le volet et se sont vu imposés un thème sur lequel ils ne sont pas habitués à travailler, le Pop Art.

Ce mouvement artistique est né dans les années 50 après la seconde guerre mondiale et est caractérisé par des couleurs éclatantes… « Avec cette période de crise sanitaire, nous voulions que les œuvres qui seront exposées soient joyeuses », explique Nadia Zouari.

C’est aussi une manière pour les artistes de se se réinsérer dans le circuit après près d’un an d’arrêt de toute activité culturelle, souligne, pour sa part, le Président de la SFEB, Michel Delattre.

Plusieurs métiers et artistes seront représentés : peintres, sculpteurs et même photographes pourront vendre leur travail pour la charité.

En effet, toiles, photos et sculptures seront en vente et les fonds de seront entièrement reversés à la SFEB pour des actions de solidarité. Si certains ont fait don de leurs œuvres à 100%, d’autres pour qui la situation est compliquée, 40% de la vente leur sera reversée, les 60% restants iront à la SFEB.

La Biennale s’est dotée d’un partenaire de taille, puisqu’elle est sponsorisée par le concessionnaire Hyundai. Pour l’occasion, ce dernier à mis à la disposition des artistes deux voitures du dernier modèle de la marque afin qu’elles soient customisées en mode Pop Art et mises à la vente, lors de l’exposition. Les bénéfices de cette vente seront eux aussi reversés aux bonnes œuvres.

L’entrée de l’exposition est gratuite. Pour soutenir la SFEB, des tickets de tombola seront mis en vente à 30 DT. Seront mis en jeu et 5 lots allant de 3000 à 10.000DT.

Les prix des œuvres oscillent entre 350DT et 10.000DT.

Parmi les artistes, on trouvera notamment Shoof, El Seed, ou encore Gerald Di Giovanni, Michel Giliberti et Irane Ouanes.

L’inauguration de l’exposition se déroulera le vendredi 5 mars à partir de 16 heures.

Wissal Ayadi