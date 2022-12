Fadhel Abdelkefi affirme qu’il n’a rien à voir avec la liste des 25 personnalités

Fadhel Abdelkefi persiste et signe, il n’a rien à voir avec la liste des 25 personnalités. Une déclaration qui fait suite à la diffusion d’un document qui a fuité sur les réseaux sociaux, dans lequel son nom figure, et qui accuse 25 personnalités d’« atteinte à la sûreté extérieure de l’État, offense contre le chef de l’État, complot formé dans le but de commettre des attentats contre la sûreté intérieure de l’État, entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés ou encore faux et usage de faux ».

Dans un post Facebook, rendu public ce vendredi 2 novembre, le président du parti Afek Tounes indique qu’il a mis du temps a réagir afin de préserver son droit de réserve et de respecter la confidentialité de l’enquête.

« J’ai attendu l’avancée de l’enquête. Mes avocats et moi-même avons pu consulter le dossier de l’affaire, je tiens donc à informer tout le monde que je n’ai rien à avoir avec tout ce qui a été dit ou cité dans cette affaire. Je n’ai pas conspiré et je ne conspirerai jamais contre la sécurité de mon pays, sa réputation ou le prestige de ses responsables. Impliquer mon nom dans cette affaire n’est qu’une tentative d’exagérer son impact et sa portée médiatique, à un moment où le buzz est devenu un sport national », a-t-il écrit sur sa page officielle.

Gnetnews