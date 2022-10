Faouzi Benzarti : » Au Qatar, il ne faut avoir peur de personne »

Le coach du MC Alger a parlé du prochain Mondial auquel participera la sélection tunisienne de football. Interrogé par les médias algériens Faouzi Benzarti a déclaré : « La Tunisie ne doit avoir peu de personne au Qatar. Ni de la France ni du Danemark. On se rappelle tous de la performance de l’Argentine. A l’époque, Chettali avait beaucoup travaillé sur le mental et on connait tous la suite. C’est cet état d’esprit qu’il faudra avoir dans quelques semaines et dans le football, il n’y a rien d’impossible. D’ailleurs, on l’a prouvé en 2013 face au Bayern de Munich quand j’étais sur le banc du Raja de Casablanca ».

GnetNews