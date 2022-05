Faouzi Benzarti : « Je n’ai peur de personne »

Heureux vainqueur de l’Espérance de Tunis au terme de la septième journée de la phase des playoffs, le coach Faouzi Benzarti a déclaré : « Nous avons battu un adversaire qui possède d’excellents joueurs. Nous avons joué d’égal à égal et tout est possible dans le football. Je n’ai aucun complexe et je n’ai peur de personne. J’ai joué la Coupe du monde des clubs avec le Raja et j’ai donné une liberté totale à mes joueurs. Nos chances pour le titre ? On a nos chances. Maintenant, il faut négocier les matchs, un à un. On verra bien ce que nous pourrons faire durant le reste du parcours ».

GnetNews