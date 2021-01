Faouzi Benzarti veut Anis Badri au Wydad de Casablanca

Le coach du Wydad de Casablanca aurait demandé à la direction du club et au président Saïd Naciri de recruter l’ex attaquant Sang et Or, Anis Badri. C’est du moins ce qu’a affirmé Assarih dans son édition du mardi 13 janvier. D’après la même source, la transaction est encore à ses balbutiements. Le joeur est actuellement libre de tout engagement après avoir quitté Al Ahly Djeddah.

