Féminicide à El Mnihla: Le ministère de la Famille dénonce la recrudescence de ces actes

Ce mercredi 7 décembre, un féminicide est survenu dans la localité de El Mnihla, dans le gouvernorat de l’Ariana. Un père de famille s’est attaqué à sa femme en la poignardant et qui est décédée à la suite de ce drame. A noter que cette femme était la mère de 4 enfants.

A cet égard, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées a ordonné la mise en place d’une cellule de crise afin de prendre en charge les enfants, tous mineurs, et de prendre les mesures nécessaire afin d’assurer leur protection, lit-on dans un communiqué du ministère.

L’opération a eu lieu en collaboration avec le délégué régional de protection de l’enfance de l’Ariana. ce dernier a décidé du placement des enfants dans un établissement spécialisé en leur garantissant un accompagnement psychologique en attendant la prise des mesures nécessaires.

Le communiqué indique que la victime était âgée de seulement 27 ans, mariée à son meurtrier avant même l’âge légal du mariage, puisque l’ainé des enfants n’est âgé que de 10 ans.

Le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a par ailleurs déploré et condamné la recrudescence des féminicides et des homicides contre les femmes.

Le département a renouvelé son appel à la mise en œuvre ferme et effective des dispositions de la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Il appelle toutes les structures intervenantes et partenaires, notamment les composantes de la société civile et les médias, à agir collectivement pour lutter contre la propagation de la violence afin de lutter contre la banalisation de la violence à l’égard des femmes.

Le Ministère rappelle également l’importance de briser le silence sur les violences faites aux femmes et aux filles et incite à la dénonciation immédiate de tous les cas de violences faites aux femmes via le numéro vert gratuit 1899, accessible 24/24 et tous les jours de la semaine.

