Ferjani Sassi quitte le Zamalek ! Futur au Qatar ?

Après trois saisons, Ferjani Sassi quitte le Zamalek. L’international tunisien n’est pas parvenu à trouver un accord avec les dirigeants du club à cause de plusieurs points de discorde au niveau de certaines clauses du contrat qui lui a été proposé. D’après plusieurs médias égyptiens, Sassi va faire ses valises et pourrait très probablement les déposer au Qatar où c’est Al Rayan qui semble être le plus intéressé.

