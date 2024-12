FIFA-The Best 2024, Vinicius Junior Ã©lu joueur de l’annÃ©e

FIFA-The Best 2024, Vinicius Junior élu joueur de l’année

Agences- Après le Ballon d’Or France Football et le Ballon d’Or africain remportés respectivement par Rodri et Ademola Lookman, c’est tour du prix The Best de désigner son vainqueur ce mardi. En lice avec des joueurs comme Jude Bellingham, Rodri ou encore Toni Kroos, c’est bien Vinícius Júnior qui s’est vu décerner le prestigieux prix ce soir.

Contrairement au Ballon d’Or où il a été coiffé par Rodri, l’international brésilien a été plébiscité cette fois-ci par les supporters, les médias, les capitaines et les sélectionneurs des sélections nationales.