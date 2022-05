« La Tunisie, une passerelle pour l’Afrique », au centre du FITA 2022

La conférence internationale « Financing Investment and Trade in Africa » revient dans sa 5ème édition.

Le FITA 2022 se tiendra les 25 et 26 mai prochain à Tunis. Le programme a été dévoilé ce jeudi 5 mai lors d’une conférence de presse.

Devenu un événement incontournable des acteurs de l’entreprenariat africain, cette édition a pour thème « La décennie de tous les défis ».

Cette année, le Tunisia-Africa Business Council, organisateur, a nommé Nizar Yaiche, ancien ministre des Finances, à la présidence du FITA 2022.

Ministres, ambassadeurs, chefs d’entreprises, bailleurs de fonds et experts internationaux ont été invités à participer et près de 3000 participants, venant de 45 pays, sont attendus.

Les principaux thèmes abordés porteront sur les grands enjeux post COVID-19, la relance économique, le financement, l’énergies, l’infrastructure, l’éducation, la digitalisation ou encore le tourisme durable et la jeunesse.

« Le contexte mondiale est compliqué et la tendance n’est pas vraiment bonne pour l’Afrique. Il n’y a jamais eu autant d’inégalités sur le continent. Ainsi le TABC se veut être une force proposition pour surmonter ces difficultés et anticiper les impacts pour minimiser les conséquences », indique Nizar Yaiche.

« Aucun pays ne peut gagner dans un monde qui perd », ajoute-t-il.

D’après les organisateurs, cet évènement prend encore plus de sens sachant que d’ici 30 ans la population africaine pourrait atteindre les 2,5 milliards d’individus. « Il est dont essentiel de prendre en compte les dimensions sociales et humaines afin de casser l’hyper-concentration actuel des actifs », souligne l’ancien ministre.

Cinq objectifs essentiels

Par ailleurs, Nizar Yaiche a indiqué que cet évènement comporte 5 objectifs essentiels pour la Tunisie.

D’abord, le FITA se veut être un lieu commun d’opportunités pour les hommes d’affaires Tunisiens grâce à des rencontres B2B.

Ensuite, il s’agit de faire en sorte que la Tunisie soit un « Gateway », une passerelle, pour l’Afrique afin que le pays soit partie prenante dans le projet engagé par l’Union Européenne, « Global Gateway ». Il s’agit d’une nouvelle stratégie européenne visant à développer des liens intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. Entre 2021 et 2027, l’Europe mobilisera jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements.

Le troisième objectif pour la Tunisie est le développement de la « triangulation ». C’est à dire des programmes de partenariats économiques et commerciaux avec plusieurs pays ou parties dans le monde. A cet égard, un panel sera dédié aux relations tripartites entre la Corée, la Tunisie et l’Afrique.

Les organisateurs du FITA 2022 expliquent également que cette 5ème édition permettra d’être un accélérateur non négligeable pour la réussite de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique, TICAD 8, qui aura lieu en terre tunisienne au mois d’août prochain.

L’occasion pour la Tunisie de promouvoir une triangulation économique et technologique.

Pour autant, la conférence de presse a fait l’objet d’un débat sur les capacités de la Tunisie à développer le climat des affaires afin de mettre en valeur les entreprises tunisiennes. A cet égard, les organisateurs n’ont pas nié le fait que le pays a pris un retard considérable et qu’un changement de législation était nécessaire pour améliorer leur compétitivité sur le continent Africain.

Wissal Ayadi