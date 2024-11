Florentino Perez tacle l’UEFA et la FIFA

Agences- Florentino Pérez était d’humeur offensive ce dimanche. Dans un discours fleuve pour ouvrir l’assemblée générale du Real Madrid, où il s’est aussi de nouveau insurgé du résultat du dernier Ballon d’Or, le président du club espagnol a chargé l’UEFA et la FIFA, responsables selon lui de plusieurs maux du football actuel.

« Je dis depuis longtemps que le football est gravement malade, a asséné le dirigeant. Il n’a jamais été dans une situation aussi délicate. » Pérez a notamment fustigé les calendriers de plus en plus exigeants. La faute, selon ses mots, à l’avidité de la FIFA et de l’UEFA.

« La FIFA a augmenté le nombre de trêves internationales et l’UEFA a augmenté le nombre de matches dans ses tournois existants, a-t-il ajouté. Il y a dix ans, l’UEFA organisait 488 matches, aujourd’hui elle en organise 760, et tout cela pour gagner plus d’argent. Ils ne se soucient pas des joueurs. Ils ne pensent pas que le sport doit être durable. »