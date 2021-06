Footballdatabase : L’Espérance, deuxième en Afrique

Le dernier classement des club de Footballdatabase a été dévoilé dimanche. L’Espérance Sportive de Tunis a perdu 29 ppints et se trouve désormais 110ème au niveau mondial mais elle occupe toujours la deuxième marche sur le plan africain, derrière Al Ahly.

Les Sang et Or comptent 1605 points. Le top 5 africain est complété par Mamelodi Sundowns, le Zamalek et le TP Mazembe.

GnetNews