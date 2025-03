Formation rentrante de l’Etoile du Sahel face au CA Bizertin

Dominée par l’Espérance de Tunis en milieu de semaine, l’Etoile Sportive du Sahel recevra le Club Athlétique Bizertin ce samedi à partir de 14h dans le cadre de la 23ème journée du championnat. Pour tenter de gagner et reste au contact des Sang et or, le coach Mohamed Mkacher alignera la formation suivante :

Anas Khardani, Ghofrane Nawali, Cherif Kamara, Houssem Dagdoug, Walid Karoui, Cedrik Gbo, Fedi Ben Choug, Mokhles Chouchene, Rayan Anane, Raki Aouani, Firas Chawat.