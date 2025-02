Formation rentrante du Club Africain face Ã  l’US Monastir

Formation rentrante du Club Africain face à l’US Monastir

Suite et fin, ce mercredi, de la 22ème journée de la Ligue 1 Professionnelle. Après le choc d’hier, entre l’EST et l’ESS, c’est au tour du troisième et du quatrième de la classe de s’affronter. A partir de 14h, l’Union Sportive de Monastir reçoit le Club Africain. Le vainqueur prendra seul la deuxième place du classement. Pour ce choc, le coach clubiste David Bettoni, a décidé d’aligner la formation suivante :

Ghaith Yefreni, Oussema Shili, Ali Youssef, Yassine Bouabid, Ghaith Zaalouni, Kenneth Semakula, Moataz Zemzemi, Abdelmalek Kelaleche, Bilel Ait Malek, Hamza Khadhraoui, Hamdi Laabidi.